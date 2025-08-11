Трамп пообещал "в первые две минуты" встречи с Путиным понять, возможна ли мирная сделка

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Станет ли мирное соглашение результатом встречи на Аляске?

Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным 15 августа будет "пробной".

По словам президента США, во время переговоров он скажет главе Кремля, чтобы тот закончил войну, однако никакого мирного соглашения на Аляске заключено не будет

Вероятно, в первые две минуты я буду знать, можно ли заключить соглашение, потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки,

– добавил Трамп.

Во время пресс-конференции американский лидер сообщил, что после завершения переговоров с Путиным он позвонит европейским лидерам.