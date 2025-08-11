Трамп пообіцяв "у перші дві хвилини" зустрічі з Путіним зрозуміти, чи можлива мирна угода

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі в понеділок, 11 серпня.

Читайте також Я буду там, якщо їм це потрібно, – Трамп про потенційну зустріч Зеленського та Путіна

Чи стане мирна угода результатом зустрічі на Алясці?

Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Володимиром Путіним 15 серпня буде "пробною".

За словами президента США, під час переговорів він скаже очільнику Кремля, аби той закінчив війну, однак жодної мирної угоди на Алясці укладено не буде

Ймовірно, в перші дві хвилини я знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди,

– додав Трамп.

Під час пресконференції американський лідер повідомив, що після завершення перемовин з Путіним він зателефонує європейським лідерам.