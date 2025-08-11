Під час брифінгу 11 серпня Дональд Трамп висловив незадоволення такою категоричною позицією Володимира Зеленського. Президент США наголосив, що обмін територіями однаково має відбутися, передає 24 Канал.

Що відповів Трамп на відмову Зеленського "міняти" територію України?

Американський політик висловив занепокоєння з приводу того, що український президент має отримати конституційне схвалення на обмін територіями.

У нього (Володимира Зеленського – 24 Канал) є дозвіл на війну і вбивство, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями,

– сказав Трамп.

Він не сумнівається, що "територіальний обмін" відбудеться. Президент США наголосив, що він спробує повернути Україні частину важливих земель, окупованих Росією.

Нагадаємо, що 15 серпня Трамп готується зустрітися із Путіним на Алясці. На цьому саміті буде обговорене територіальне питання. Сам президент США назвав цю зустріч "пробною". На ній не буде укладено жодних угод. Вже опісля має відбутися двостороння зустріч Путіна і Зеленського або тристороння із Трампом.