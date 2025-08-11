Во время брифинга 11 августа Дональд Трамп выразил недовольство такой категоричной позицией Владимира Зеленского. Президент США подчеркнул, что обмен территориями все равно должен состояться, передает 24 Канал.

Что ответил Трамп на отказ Зеленского "менять" территорию Украины?

Американский политик выразил беспокойство по поводу того, что украинский президент должен получить конституционное одобрение на обмен территориями.

У него (Владимира Зеленского – 24 Канал) есть разрешение на войну и убийство, но ему нужно разрешение на обмен территориями,

– сказал Трамп.

Он не сомневается, что "территориальный обмен" состоится. Президент США подчеркнул, что он попытается вернуть Украине часть важных земель, оккупированных Россией.

Напомним, что 15 августа Трамп готовится встретиться с Путиным на Аляске. На этом саммите будет обсуждаться территориальный вопрос. Сам президент США назвал эту встречу "пробной". На ней не будет заключено никаких соглашений. Уже после должна состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского или трехсторонняя с Трампом.