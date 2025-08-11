Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме.

Что сказал Трамп о своем присутствии на предстоящей встрече Зеленского и Путина?

Дональд Трамп заявил, что после его саммита с Путиным 15 августа на Аляске следующая встреча может быть между Зеленским и Путиным. Или же в формате Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп.

Я буду там, если им это нужно,

– заявил Трамп.

В то же время американский лидер отметил, что не будет заключать соглашение с Россией по Украине.

"Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (Россия и Украина – 24 Канал)", – пояснил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что в конце концов, он "сведет Путина и Зеленского в одной комнате".

Я или буду там, или меня там не будет. И я думаю, что это будет решено,

– заявил он.

Трамп также сказал, что ожидает, что его встреча с Путиным может быть "хорошей", а может "и не быть".

"Произойдет одно из двух: будет хорошая встреча, мы сделаем шаг вперед, или будет плохая встреча. Я бы хотел видеть прекращение огня очень быстро, я бы хотел немедленно, но я бы хотел видеть его очень быстро. Мы будем иметь дело с европейскими лидерами, мы будем иметь дело с Зеленским. И я надеюсь, мы будем иметь большой успех", – говорит американский президент.

В то же время Дональд Трамп утверждает, что может уйти из мирного процесса и сказать "Удачи", и на этом участие США в переговорах закончится.