Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме.

Что сказал Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным?

Трамп заявил, что на предстоящей встрече с Путиным скажет ему, что войну надо завершить.

Я буду говорить с Путиным, я скажу ему: надо завершить эту войну. И он не будет со мной связываться,

– отметил президент США.

Также Дональд Трамп отметил, что эта встреча с российским диктатором будет, "скорее всего, пробной".