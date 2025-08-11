Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

До теми Вашингтон пообіцяв проконсультуватися з Європою перед зустріччю Трампа з Путіним, – Туск

Що сказав Трамп про очікування від зустрічі з Путіним?

Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з Путіним скаже йому, що війну треба завершити.

Я буду говорити з Путіним, я скажу йому: треба завершити цю війну. І він не буде зі мною зв'язуватися,

– зазначив президент США.

Також Дональд Трамп наголосив, що ця зустріч з російським диктатором буде, "скоріш за все, пробною".