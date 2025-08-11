Про це заявив прем'єр Польщі Туск, пише The Guardian, передає 24 Канал.

Що відомо про обіцянки США?

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним цієї п'ятниці.

Він додав, що важливість збереження територіальної цілісності України – це "не тільки питання солідарності з нашим сусідом, а й питання нашої власної безпеки".

Туск зазначив, що у нього "багато страхів і багато надій" у зв'язку із зустріччю президентів США і Росії, відзначивши "тактику непередбачуваності Трампа, коли йдеться про різні кроки і дії".

Він зауважив, що деякі частини пропозиції глави Кремля щодо територій здаються "односторонніми", і "не важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

Відповідно до його слів, європейські лідери "зберігають єдність у своїх підходах":

Він зазначив, що "Польщі та європейським партнерам має бути ясно, що кордони не можна змінювати силою", і що Росії не можна дозволити отримувати вигоду зі свого вторгнення в Україну.

За його словами, Захід, включно з європейськими країнами, не прийме російські вимоги, які зводяться до захоплення української території.

Крім цього, Туск застеріг Росію від думки, що вона може "безкарно" оскаржувати кордони інших країн. Він послався на історію Польщі, щоб повторити принцип "нічого про Україну без України".

"Історія знає – і Польща часто ставала жертвою цього, – що коли великі держави ухвалювали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", – резюмував політик.