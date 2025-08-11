Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Чому Путін погодився на зустріч з Трампом?

Як зазначає видання, на відміну від захоплення п'ятої частини України, продаж Аляски США був мирною угодою. Однак ця територія є нагадуванням, що національні кордони не є незмінними, а земля може бути валютою для державного управління.

На думку журналістів, поступитися своїми максималістськими територіальними амбіціями або розглядати несприятливі умови миру Путіна не змусять ані баланс сил на полі бою, ані бюджетні обмеження.

Однак наразі російський диктатор зосереджений на підтримці відкритого діалогу з Трампом, щоб розчарування американського лідера Москвою не почало коштувати дорого.

Путін не має стимулу припиняти війну зараз. Для нього важливо утримувати увагу Трампа,

– вважає співробітниця Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександра Прокопенко.

Професора російської політики в Кінгс-Коледжі Лондона Сем Грін вважає, що зустріч на Алясці є наслідком того, що і Путін, і Трамп "загнали себе в глухий кут". За його словами, російський президент не планував оголошувати про угоду в озвучені Трампом терміни, аби не демонструвати слабкість. Сам же Дональд Трамп стурбований тим, що обіцяні санкції у кінцевому випадку можуть виявитися неефективними.

Експерти зазначають, що економіка Росії нині слабша, аніж будь-коли за останні три роки. Але ситуація не настільки серйозна, щоб змінити думку Путіна.

"Для Путіна загроза санкцій є симптомом розчарування Трампа. Путін більше стурбований зростаючим розчаруванням Трампа, ніж впливом нових санкцій", – зауважив він.