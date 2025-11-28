Глава Кремля также поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на это предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".
Что сказал Путин о встрече с Трампом в Будапеште?
Путин заявил, что идея встречи в Будапеште была предложением Дональда Трампа.
Он сразу сказал: "У нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня. Предлагаю этот вариант". Конечно, мы с удовольствием согласились,
– сказал диктатор.
Он поблагодарил Орбана "за готовность посодействовать" и добавил, что если во время переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, то он будет этому "очень рад".
Что известно о встрече Орбана и Путина?
В пятницу, 28 ноября, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. По словам Орбана, главной целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.
Кроме энергетических вопросов, на переговорах также будут поднимать тему мирного урегулирования войны России против Украины.
Заметим, что ранее Трамп уже планировал встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы закончить войну в Украине. Тогда он считал, что продуктивный разговор будет способствовать переговорам. Однако впоследствии президент США отменил запланированную встречу, заявив, что она состоится позже.