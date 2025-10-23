Об этом он говорил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, который транслировали из Белого дома. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что заявил Трамп о своей ранее планируемой встрече с Путиным в Будапеште?

В начале суток 23 октября по Киеву Дональд Трамп давал совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Одно из первых заявлений президента США касалось громкой темы последних дней – предварительно анонсированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Я не чувствую, что это было бы правильно (встретиться сейчас с Путиным – 24 Канал), чтобы добраться туда, куда надо добраться. Поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем,

– сказал Трамп.

То есть глава Белого дома не считает целесообразным проводить встречу именно сейчас, пока нет видения результата, но планирует такую встречу в будущем. Без уточнения, насколько близком или отдаленном.

На этом же мероприятии Трамп говорил о поставках Украине "Томагавков". Он считает, что только учиться применять эти ракеты надо много месяцев. Поэтому, очевидно, быстрого появления их в любом случае ожидать не стоит.

Каким был план по встрече Трампа и Путина перед этим?