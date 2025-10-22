Он ответил на вопрос о том, были ли они "катастрофой". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Как генсек НАТО оценил переговоры 17 октября?
В среду, 22 октября, перед своей встречей с Трампом, с журналистами пообщался генсек НАТО.
У Рютте спросили, является ли его приезд в Вашингтон следствием якобы неудачных переговоров Зеленского с американским президентом накануне.
Глава Альянса возразил: "Нет, совсем нет. Это было запланировано заранее". После "успеха в Газе" политики договорились встретиться, чтобы обсудить реализацию мирного плана США в Украине.
Это была хорошая встреча, это была успешная встреча,
– добавил Рютте о встрече Трампа и Зеленского 17 октября.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
Напомним, 17 октября президенты США и Украины провели несколько часов за закрытыми дверями. Зеленский назвал встречу предметной и добавил, что ее результат может приблизить завершение войны.
Однако несколько источников рассказали для CNN, что Трамп отказал украинскому лидеру в предоставлении ракет Tomahawk. Президенту США якобы показалось, что Украина стремится к эскалации конфликта.
Эксклюзивно для 24 Канала встречу в Белом доме разобрал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он считает, что американцы намеренно спекулировали на теме Tomahawk, чтобы заставить россиян выйти на коммуникацию. Это и сделал Путин 16 октября, позвонив Трампу.
Также некоторые чиновники на условиях анонимности рассказали The Washington Post, что во время переговоров американский спецпредставитель Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию. Он настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль.