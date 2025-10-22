Он ответил на вопрос о том, были ли они "катастрофой". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как генсек НАТО оценил переговоры 17 октября?

В среду, 22 октября, перед своей встречей с Трампом, с журналистами пообщался генсек НАТО.

У Рютте спросили, является ли его приезд в Вашингтон следствием якобы неудачных переговоров Зеленского с американским президентом накануне.

Глава Альянса возразил: "Нет, совсем нет. Это было запланировано заранее". После "успеха в Газе" политики договорились встретиться, чтобы обсудить реализацию мирного плана США в Украине.

Это была хорошая встреча, это была успешная встреча,

– добавил Рютте о встрече Трампа и Зеленского 17 октября.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?