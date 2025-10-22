Він відповів на запитання про те, чи були вони "катастрофою". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як генсек НАТО оцінив переговори 17 жовтня?

У середу, 22 жовтня, перед своєю зустріччю з Трампом, з журналістами поспілкувався генсек НАТО.

У Рютте запитали, чи є його приїзд до Вашингтону наслідком нібито невдалих переговорів Зеленського з американським президентом напередодні.

Очільник Альянсу заперечив: "Ні, зовсім ні. Це було заплановано заздалегідь". Після "успіху в Газі" політики домовилися зустрітися, аби обговорити реалізацію мирного плану США в Україні.

Це була хороша зустріч, це була успішна зустріч,

– додав Рютте про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?