Політик наполягав на передачі Донецької області під російський контроль. Чиновники на умовах анонімності розповіли для The Washington Post, як він це аргументував, передає 24 Канал.

Що відбувалося в Білому домі 17 жовтня?

Після обміну заручниками в Газі Трамп укотре сконцентрувався на припиненні війни в Україні, але протягом кількох місяців він коливався між російським та українським поглядами на ситуацію.

Українці сподівалися вийти з п'ятничної зустрічі з ракетами великої дальності Tomahawk, але залишилися з порожніми руками,

– пише The Washington Post.

Неназвані чиновники також розповіли, що 17 жовтня Віткофф тиснув на українську делегацію з вимогою передачі Донеччини для росіян. Він використав улюблений аргумент Кремля про те, що в регіоні нібито розмовляють переважно російською мовою.

Довідка: Віткофф був головним посередником Білого дому в переговорах з Кремлем напередодні саміту на Алясці. На думку європейських посадовців, це призвело до неправильного розуміння вимог країни-агресорки та відсутності значного прогресу після зустрічі.

Про що Трамп і Путін говорили 16 жовтня?

Напередодні запланованого візиту Зеленського в Білий дім, Володимир Путін зателефонував американському президентові. За даними джерел, під час розмови 16 жовтня диктатор поставив нову умову для закінчення війни – Київ нібито мусить повністю віддати йому контроль над Донеччиною.

Також очільник Кремля міг запропонувати в обмін на це повернути Україні частини окупованих раніше Запоріжжя й Херсонщини. Це дещо менша територіальна претензія, ніж висунута в серпні на саміті на Алясці, тож деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес. Однак навряд це так сприймуть українці.

Це як продати їм (українцям – 24 Канал) їхню власну ногу в обмін на нічого,

– сказав дипломат.

На думку чиновників, така зацикленість Путіна на Донеччині свідчить про те, що він не відступає від попередніх вимог, які й призвели до "глухого кута" в конфлікті, незважаючи на оптимізм Трампа щодо укладення мирної угоди.

До слова, президент США не коментував нову російську умову та не підтримав її в заяві після зустрічі з українською делегацією. Він чекає на переговори з Путіним в Угорщині вже найближчими тижнями.

Як завершилася зустріч Трампа й Зеленського?