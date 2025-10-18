Мета проєкту – допомогти західній аудиторії усвідомити, наскільки велика територія перебуває під окупацією росіян, адже багато хто досі не уявляє її реальних розмірів, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Скільки України окупувала Росія у масштабах Європи?

Так, захоплена ворогом українська територія дорівнює за площею:

майже чотирьом Бельгіям;

близько півтори Чехії;

майже третині Польщі;

німецьким землям Баварія та Баден-Вюртемберг разом;

майже усій північній частині Італії;

майже всій Нормандії і частині Паризького регіону у Франції;

площі іспанським Валенсії та Каталонії;

турецькій Анатолії;

південній частині Фінляндії:

штату Іллінойс у США.

Що означає окупована територія України у масштабах інших країн / Інфографіка журналу "Катапульт"

Скільки Росії потрібно часу, щоб захопити усю Україну?