Про це пише 24 Канал з посиланням на The Economist. Із травня Росія почала масштабний наступ, але змогла захопити лише 0,4% української території й не має серйозних цілей.

Дивіться також "Єдиний шлях зупинити війну": до чого готується Трамп з Путіним

Скільки б років знадобилося Росії, щоб захопити всю Україну?

Росія могла б до червня 2030 року захопити Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, якби темпи бойових дій та сили окупантів збереглися на такому рівні, як зараз. Однак амбіції про захоплення всієї території, за підрахунками аналітиків, є нереальними, бо на це країні-агресорці знадобилося б 103 роки.

З моменту стабілізації лінії фронту після закінчення першого контрнаступу України в жовтні 2022 року вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло з рук в руки. За темпами останніх 30 днів, захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей – займе час до червня 2030 року,

– пише видання.

Однак, навіть маючи мінімальні здобутки, росіяни втрачають багато особового складу та техніки. Від лютого 20222 року до січня 2025 ворог, імовірно, втратив 640 – 877 тисяч солдатів. Серед них від 137 до 228 тисяч – це загиблі. Нині ця цифра ще збільшилася майже на 60%, тобто до 984 тисяч – одного мільйона 438 тисяч.

Зазначимо! The Economist приблизно порахував, що кількість загиблих російських солдатів становить 0,5 – 1,2% від довоєнної чисельності російських чоловіків віком до 60 років.

Видання також зазначає, що ймовірність того, що окупанти раптово прорвуть оборону ЗСУ – невелика.

"Постійне спостереження за допомогою дронів у поєднанні з високоточним озброєнням великої дальності робить зосередження військ поблизу фронту самогубством", – вважають журналісти.

Кремль все одно може намагатися здійснювати штурми й відправляти невеликі групи бійців у "зону смерті". Однак здатність Росії продовжувати війну в такому темпі також може вичерпатися. Загалом у продовженні війни є ризик для самої Росії. Ворожа військова економіка може зазнати краху після трьох років невдалих наступальних операцій.

Політолог спрогнозував, чому наступні два тижні будуть вирішальними для війни

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу розповів, що президент Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним у найближчі два тижні. На його думку, Росія може підтримувати пропозиції американського лідера й буде про щось домовлятися. Так, припинити вогонь та влаштувати умовне перемир'я, можливо, вдасться навіть до Різдва.

Які зміни спостерігаються на фронті?