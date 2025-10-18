Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist. С мая Россия начала масштабное наступление, но смогла захватить лишь 0,4% украинской территории и не имеет серьезных целей.

Сколько бы лет понадобилось России, чтобы захватить всю Украину?

Россия могла бы до июня 2030 года захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, если бы темпы боевых действий и силы оккупантов сохранились на таком уровне, как сейчас. Однако амбиции о захвате всей территории, по подсчетам аналитиков, нереальны, потому что на это стране-агрессору понадобилось бы 103 года.

С момента стабилизации линии фронта после окончания первого контрнаступления Украины в октябре 2022 года она практически не изменилась. Ни один крупный город не перешел из рук в руки. По темпам последних 30 дней, захват того, что осталось от четырех регионов, на которые уже претендует Путин – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей – займет время до июня 2030 года,

– пишет издание.

Однако, даже имея минимальные достижения, россияне теряют много личного состава и техники. С февраля 20222 года до января 2025 враг, вероятно, потерял 640 – 877 тысяч солдат. Среди них от 137 до 228 тысяч – это погибшие. Сейчас эта цифра еще увеличилась почти на 60%, то есть до 984 тысяч – одного миллиона 438 тысяч.

Отметим! The Economist примерно посчитал, что количество погибших российских солдат составляет 0,5 – 1,2% от довоенной численности российских мужчин в возрасте до 60 лет.

Издание также отмечает, что вероятность того, что оккупанты внезапно прорвут оборону ВСУ – невелика.

"Постоянное наблюдение с помощью дронов в сочетании с высокоточным вооружением большой дальности делает сосредоточение войск вблизи фронта самоубийством", – считают журналисты.

Кремль все равно может пытаться осуществлять штурмы и отправлять небольшие группы бойцов в "зону смерти". Однако способность России продолжать войну в таком темпе также может иссякнуть. В целом в продолжении войны есть риск для самой России. Вражеская военная экономика может потерпеть крах после трех лет неудачных наступательных операций.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что президент Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в ближайшие две недели. По его мнению, Россия может поддерживать предложения американского лидера и будет о чем-то договариваться. Так, прекратить огонь и устроить условное перемирие, возможно, удастся даже до Рождества.

