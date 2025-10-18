Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире 24 Канала, что россиянам известны все схемы газотранспортной системы Украины. Это связано с тем, что она проектировалась во времена советского союза, поэтому в Кремле есть необходимая информация.
Смотрите также ВСУ имеют успехи несмотря на штурмы России на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW
Какова тактика россиян на Купянском направлении?
Юрий Федоренко отметил, что на Купянском направлении Силы обороны перекрыли заслонки и взорвали газовую трубу. К сожалению, ее нельзя было выкопать в период, когда эта территория была под контролем Украины, ведь россияне постоянно осуществляли атаки там.
Как следствие, когда противник оккупировал населенный пункт Голубовка, то сумел отремонтировать трубу и обеспечить движение своего личного состава с левого берега реки Оскол на правый. Силы обороны достаточно быстро узнали об этой ситуации и нанесли удары,
– подчеркнул он.
Такие действия украинских военных привели к тому, что труба повреждена, а починить ее в ближайшее время не получится. Поэтому движение противника и его гуманитарных грузов там невозможно.
Какова ситуация вблизи Купянска: смотрите на карте
Как следствие россияне пытаются переплывать с левого на правый берег реки Оскол. Однако, из-за наступления осени, нашим военным, которые управляют беспилотниками, становится легче замечать россиян. Поэтому, среднестатистически, из 10 военных, которые пытаются таким образом передвигаться, через реку переправляется не более трех солдат.
Но у противника пока хватает живой силы, поэтому поток российских войск с левого на правый берег является постоянным. Кроме того, Силы обороны обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательные группы врага на северо-западных окраинах, которые были в лесах и лесопосадках,
– сказал командир "Ахиллеса".
Он также добавил, что в Купянске, к сожалению, до сих пор остается определенное количество местных жителей. Это дает возможность россиянам переодеваться в гражданских и таким образом маскироваться в городе. Однако наши военные каждый день выполняют работу по выявлению и зачистке таких диверсионно-разведывательных групп.
Какова ситуация на Харьковском направлении?
Украинским силам удалось нанести удар по двум российским "Солнцепекам". Оккупанты этим оружием атакуют украинские позиции на Харьковщине с целью прорыва.
Российские войска проникли в Купянск. Там они держат в напряжении местное население, которое осталось. Это мешает нашим защитникам выполнять боевые задачи.
Бойцам ССО удалось остановить продвижение русских на Купянском направлении. Там оккупанты потеряли много личного состава, а часть была вынуждена отступить.