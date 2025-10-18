Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів в етері 24 Каналу, що росіянам відомі всі схеми газотранспортної системи України. Це пов'язано із тим, що вона проєктувалася за часів радянського союзу, тому у Кремлі є необхідна інформація.

Яка тактика росіян на Куп'янському напрямку?

Юрій Федоренко зауважив, що на Куп'янському напрямку Сили оборони перекрили заслінки та підірвали газову трубу. На жаль, її не можна було викопати у період, коли ця територія була під контролем України, адже росіяни постійно здійснювали атаки там.

Як наслідок, коли противник окупував населений пункт Голубівка, то зумів поремонтувати трубу і забезпечити рух свого особового складу з лівого берега річки Оскіл на правий. Сили оборони достатньо швидко дізнались про цю ситуацію та завдали ударів,

– підкреслив він.

Такі дії українських військових призвели до того, що труба пошкоджена, а полагодити її найближчим часом не вийде. Тому рух противника та його гуманітарних вантажів там неможливий.

Яка ситуація поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Як наслідок росіяни намагаються перепливати з лівого на правий берег річки Оскіл. Однак, через настання осені, нашим військовим, які керують безпілотниками, стає легше помічати росіян. Тому, середньостатистично, із 10 військових, які намагаються таким чином пересуватись, через річку переправляється не більше трьох солдатів.

Але у противника поки вистачає живої сили, тому потік російських військ з лівого на правий берег є постійним. Крім того, Сили оборони виявили та ліквідували диверсійно-розвідувальні групи ворога на північно-західних околицях, які були у лісах та лісопосадках,

– сказав командир "Ахіллесу".

Він також додав, що у Куп'янську, на жаль, досі залишається певна кількість місцевих жителів. Це дає можливість росіянам переодягатися у цивільних та таким чином маскуватися у місті. Однак наші військові кожного дня виконують роботу із виявлення та зачистки таких диверсійно-розвідувальних груп.

Яка ситуація на Харківському напрямку?