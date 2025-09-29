Сталося це поблизу Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.
Як знищували "Солнцепьоки"?
ТОС-1А "Солнцепьок" – це дороговартісні російські РСЗВ.
Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву,
– розповів Федоренко.
Знищення "Солнцепьоків": дивіться відео
Довідково. "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система. Нею виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. "Солнцепьоки" мають запалювальні або термобаричні боєприпаси. Знищення цілі відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.
Яка ситуація у Куп'янську?
За добу 28 вересня на Куп'янському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії ворога біля самого Куп'янська та Загризового.
Наразі Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ. Там проводять активні контрдиверсійні заходи. В'їзд у місто для цивільних обмежений.
В ефірі 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп зауважив, що ситуація у Куп'янську може змінитися у двох випадках: якщо Росія припуститься грубих прорахунків або якщо Україна перекине туди значні резерви.