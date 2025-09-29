Сталося це поблизу Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.

Як знищували "Солнцепьоки"?

ТОС-1А "Солнцепьок" – це дороговартісні російські РСЗВ.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву,

– розповів Федоренко.

Довідково. "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система. Нею виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. "Солнцепьоки" мають запалювальні або термобаричні боєприпаси. Знищення цілі відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

Яка ситуація у Куп'янську?