Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, чому Куп'янськ має велике значення для Росії. Він пояснив, який сценарій розвитку подій є небезпечним для України.

До теми ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

За яких умов вдасться українським силам захистити Куп'янськ?

Шарп наголосив, що Куп'янськ є одним із символів успішного наступу України восени 2022 року. Також він має велике значення як залізничний вузол, так само як і Куп'янськ-Вузловий, який розташований на протилежному березі Осколу.

Зверніть увагу! За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, ворог з півночі просувається у Куп'янськ, який на сьогодні – це "фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі". В обох містах "дуже схожа ситуація".

Питання у тому, чи можливо забезпечити залізничне сполучення достатньо швидко, щоб воно суттєво допомогло російській армії.

Це війна за територію. У Куп'янську може статися те саме, що відбувалося в Авдіївці чи Вугледарі, коли у випадку захоплення противником міста, рубежі оборони біля нього можуть бути не готові його зустріти. Тоді він просуватиметься глибше. Такий сценарій насправді є дуже небезпечним,

– пояснив Давид Шарп.

Водночас для росіян дуже важливо закріпитися на правому березі Осколу.

Що відбувається в районі Куп'янська: дивіться на карті

"Ситуація біля Куп'янська дуже складна і, якщо вона схожа на те, що відбувається у Покровську, і не зміниться, то захистити місто буде дуже складно", – підкреслив він.

Проте змінитися вона може, як вважає військовий оглядач, у двох випадках:

якщо російське командування припуститься грубих прорахунків;

якщо українське командування перекине значні резерви.

Також постане питання щодо українського плацдарму на лівому березі Осколу та подальшого просування окупантів, у разі захоплення міста.

Ситуація на Куп'янському напрямку: важливе