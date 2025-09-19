Місто Куп'янськ залишається стратегічною метою Росії. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Оперативного командування "Північ".

Що відомо про затоплення трубопроводу в Куп'янську?

Військові повідомляють, що росіяни атакують північну частину міста артилерією. Зокрема відомо, що ворог концентрує штурмові підрозділи в районах Радьківки та Голубівки.

Зауважте! Через пошкодження та затоплення трубопроводу внаслідок успішних дій українських бійців, росіяни не можуть використовувати цей шлях для просування в місто.

Відновити газогін, через який окупанти могли заходити до Куп'янська, наразі дуже складно, тому логістичні шляхи ворога порушені.

Натомість, як зазначають в ОК "Північ", росіяни намагаються форсувати річку Оскіл на човнах, але більшість таких переправ знищує українська артилерія, мінометники та дрони.

До слова, повідомлялося, що наступом російської армії на Куп'янськ керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він зрадив Україну ще у 2014 році.

Там також додали, що присутність мирного населення перешкоджає виконанню завдань українськими бійцями. Адже російські ДРГ намагаються просочуватися до міста в цивільному одязі, вкотре порушуючи закони ведення війни.

Українські бійці проводять контрдиверсійні заходи, відпрацьовуючи противника в лісах, на околицях і в дачних масивах. Полонені підтверджують, що російські війська діють хаотично, без чіткого бойового порядку.

