Український офіцер перейшов на сторону росіян ще у 2014-му. Про таке розповідає BBC Україна, передає 24 Канал.
Актуально На Добропільському напрямку створено три котли: полковник розповів про успіхи ЗСУ
Що відомо про зрадника України Стороженка?
Стало відомо, що 6-ту армію Росії, яка нині намагається просуватися на Куп'янському напрямку, очолює генерал-лейтенант Сергій Стороженко. В минулому – український офіцер, який зрадив присягу після анексії Криму.
Попри те, що Стороженко народився на Харківщині й більшу частину життя служив у Збройних силах України, нині він командує військами, що знищують українців.
Зауважте! За даними BBC News Україна, звіти про перебіг наступу на Куп'янськ Стороженко передає генералу Євгену Нікіфорову, а звідти вони надходять безпосередньо до начальника Генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.
Сергій Стороженко народився 1975 року в селі Мурафа на Харківщині. Він навчався в Інституті сухопутних військ у Києві, згодом служив у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України.
Брав участь у миротворчій місії KFOR у Косові. У березні 2014-го під його командуванням у Криму перебувало близько 1200 військових.
Після початку російської окупації Криму він заявив про відставку, проте за даними джерел, саме він фактично підштовхував військових до здачі зброї та співпраці з росіянами.
Приблизно половина його бригади виїхала в Україну, інші залишилися й разом зі Стороженком увійшли до лав армії Росії. Там він очолив створену 126-ту бригаду берегової оборони.
Надалі Стороженко швидко робив кар'єру вже як російський офіцер. У 2022 році він був начальником штабу 35-ї армії, яка зазнала нищівних втрат під Ізюмом. Навіть після провальних дій, вже у 2023 році Путін підвищив його до генерал-лейтенанта і призначив командувачем 6-ї армії, що нині штурмує Куп'янськ.
Яка ситуація в Куп'янську?
- У місті триває контрдиверсійна операція з пошуку та ліквідації російських ДРГ, адже лінія фронту проходить менш ніж за кілометр від міста.
- Попри значні сили противника, зокрема понад 260 тисяч військових на Донеччині, Росія не змогла досягти відчутних результатів.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан стверджує, що росіяни прагнуть захопити Куп'янськ і особливо Куп'янськ-Вузловий, адже це дозволило б відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь і посилити їхнє угруповання.