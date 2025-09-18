Український офіцер перейшов на сторону росіян ще у 2014-му. Про таке розповідає BBC Україна, передає 24 Канал.

Актуально На Добропільському напрямку створено три котли: полковник розповів про успіхи ЗСУ

Що відомо про зрадника України Стороженка?

Стало відомо, що 6-ту армію Росії, яка нині намагається просуватися на Куп'янському напрямку, очолює генерал-лейтенант Сергій Стороженко. В минулому – український офіцер, який зрадив присягу після анексії Криму.

Попри те, що Стороженко народився на Харківщині й більшу частину життя служив у Збройних силах України, нині він командує військами, що знищують українців.

Зауважте! За даними BBC News Україна, звіти про перебіг наступу на Куп'янськ Стороженко передає генералу Євгену Нікіфорову, а звідти вони надходять безпосередньо до начальника Генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.

Сергій Стороженко народився 1975 року в селі Мурафа на Харківщині. Він навчався в Інституті сухопутних військ у Києві, згодом служив у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України.

Брав участь у миротворчій місії KFOR у Косові. У березні 2014-го під його командуванням у Криму перебувало близько 1200 військових.

Після початку російської окупації Криму він заявив про відставку, проте за даними джерел, саме він фактично підштовхував військових до здачі зброї та співпраці з росіянами.

Приблизно половина його бригади виїхала в Україну, інші залишилися й разом зі Стороженком увійшли до лав армії Росії. Там він очолив створену 126-ту бригаду берегової оборони.

Надалі Стороженко швидко робив кар'єру вже як російський офіцер. У 2022 році він був начальником штабу 35-ї армії, яка зазнала нищівних втрат під Ізюмом. Навіть після провальних дій, вже у 2023 році Путін підвищив його до генерал-лейтенанта і призначив командувачем 6-ї армії, що нині штурмує Куп'янськ.

Яка ситуація в Куп'янську?