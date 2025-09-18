Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що, взявши під контроль Куп'янськ і, головне, Куп'янськ-Вузловий, росіяни могли б потенційно відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь. Угрупованню ворога це дуже б допомогло.

Який план може мати ворог?

Він додав, що південніше розташований район Серебрянського лісництва і далі по напрямку – Святогірськ.

Тобто це є північ Слов'янська і північ Донецької області – оце є задум росіян. Прорватися тут, забезпечити себе, зокрема, залізницею і вже далі з півночі нависати над основною нашою міською агломерацією на півночі Донеччини – Слов'янськ, Краматорськ і далі Дружківка, Костянтинівка,

– сказав Сергій Кузан.

Тобто мета ворога – взяття Покровська з півдня, взяття Куп'янська і Куп'янська-Вузлового, а далі – Лиману та всього Серебрянського лісництва.

Оце б дозволило росіянам зробити те саме охоплення, про яке вони так мріють, і яке їм досі не вдалося зробити,

– додав Кузан.

Він зазначив, що тому росіяни намагаються зайти в Куп'янськ. Зі сходу їм не вдалося це зробити. Вони тепер намагаються обійти саме місто, закріпитися десь на околицях. Однак це не означає, що вони мають контроль саме над містом, над міською забудовою. Там точаться жорстокі бої. Наразі завдання противника не вирішені.

Головна мета – це контроль не просто над Куп'янськом, а над залізничною станцією. Саме туди ворог спрямує всі зусилля.

Що відомо про ситуацію біля Куп'янська?