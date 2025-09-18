Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что, взяв под контроль Купянск и, главное, Купянск-Узловой, россияне могли бы потенциально восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг. Группировке врага это очень бы помогло.
Какой план может иметь враг?
Он добавил, что южнее расположен район Серебрянского лесничества и дальше по направлению – Святогорск.
То есть это север Славянска и север Донецкой области – это замысел россиян. Прорваться здесь, обеспечить себя, в частности, железной дорогой и уже дальше с севера нависать над основной нашей городской агломерацией на севере Донецкой области – Славянск, Краматорск и далее Дружковка, Константиновка,
– сказал Сергей Кузан.
То есть цель врага – взятие Покровска с юга, взятие Купянска и Купянска-Узлового, а дальше – Лимана и всего Серебрянского лесничества.
Это бы позволило россиянам сделать тот самый охват, о котором они так мечтают, и который им до сих пор не удалось сделать,
– добавил Кузан.
Он отметил, что поэтому россияне пытаются зайти в Купянск. С востока им не удалось это сделать. Они теперь пытаются обойти сам город, закрепиться где-то на окраинах. Однако это не означает, что они имеют контроль именно над городом, над городской застройкой. Там идут жестокие бои. Сейчас задачи противника не решены.
Главная цель – это контроль не просто над Купянском, а над железнодорожной станцией. Именно туда враг направит все усилия.
Что известно о ситуации возле Купянска?
- Вооруженные Силы Украины сообщают, что российские диверсионно-разведывательные проникают в Купянск и прячутся среди гражданского населения. Это затрудняет обнаружение врага, но его можно распознать по произношению и поведению.
- По обновленной карте DeepState от 17 сентября видно, что россияне продвинулись в Харьковской области вблизи населенных пунктов возле Купянска – это Кондрашовка и Степная Новоселка.
- Враг пытался приблизиться к Купянску через газовую трубу, которая находится на временно оккупированной территории. Впрочем, Силы обороны Украины ее уничтожили. Ее восстановление может занять длительное время, поэтому оккупанты сейчас хотят перемещаться через Оскол на лодках и плотах.