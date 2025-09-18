Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Вечером среды, 17 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.

Где продвинулись россияне?

По состоянию на 17 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов вблизи Новоивановки, что в Запорожье.

Какая ситуация в Запорожье: смотрите на карте

Ухудшение ситуации на Харьковщине: что известно