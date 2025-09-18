Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Вечером среды, 17 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.
Где продвинулись россияне?
По состоянию на 17 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов вблизи Новоивановки, что в Запорожье.
Какая ситуация в Запорожье: смотрите на карте
Ухудшение ситуации на Харьковщине: что известно
- Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал для 24 Канала, что россияне пытаются захватить Купянск еще со времен контрнаступления украинских сил в 2023 году. Теперь враг активизировался на этом направлении, чтобы оттянуть определенные силы из Запорожья.
- Ранее аналитики DeepState писали об использовании противником газовой трубы и проникновении в Купянск, что впоследствии опроверг руководитель МВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.
- В ОСУВ "Днепр" в свою очередь заявили о случаях, когда вражеские ДРГ просачиваются в город под видом гражданского населения, нарушая законы ведения войны.
- К слову, данным ОВА, по состоянию на август 2025 года в городе находится 991 один человек.