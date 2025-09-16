Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский, передает 24 Канал.
Какова ситуация с вражескими ДРГ в Купянске?
По словам Бельского, еще в октябре прошлого года местные власти объявили о приближении к региону российской армии и призвали жителей эвакуироваться из соображений безопасности.
Тогда часть населения выехала, однако некоторые до сих пор остаются в Купянске.
Обратите внимание! По данным ОВА, по состоянию на август 2025 года в городе находится 991 один человек.
Так, оккупанты пользуются положением и маскируются под гражданских.
С поддельными документами в гражданском российские военные инфильтрируются в город Купянск,
– отметили в ОСГВ "Днепр".
Бельский также подчеркнул, что такими действиями оккупанты в очередной раз грубо нарушают все законы ведения войны.
Он добавил, что выявить россиян среди местного населения очень трудно. В основном их можно отличить по произношению, определенными чертами внешности.
В то же время захватчики в гражданской одежде часто оказывают активное сопротивление и отстреливаются, что затрудняет их идентификацию и ликвидацию.
Что известно о ситуации на Харьковщине?
- К северу от Купянска российские подразделения пытаются накапливать силы, используя трубопроводы для маневров и перемещения войск.
- По оценкам украинских сил обороны, такие операции, в частности вблизи Купянска, имеют больше пропагандистское значение, чем практическую военную ценность.
- Благодаря эффективной контрдиверсионной операции Вооруженные Силы Украины наносят врагу значительные потери, срывая его планы.
- Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать мирное население. В частности, 5 сентября в результате обстрелов в городе Лозовая на Харьковщине произошел прорыв дамбы, что привело к повреждению двух многоквартирных домов и местных электросетей.