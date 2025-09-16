Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на доклад HRL.

Где Россия удерживает похищенных детей из Украины?

В общем маленьких украинцев россияне делят на 4 основные группы:

вывезенные в летние лагеря для изначально временного "перевоспитания",

сироты, дети лишенные родительской опеки и дети с инвалидностью, которые находились в соответствующих учреждениях в Украине,

силой разлученные с родителями на прифронтовых территориях в феврале 2022 года,

отобранные у родителей в фильтрационных лагерях Мариуполя и вблизи него в том же году.

Информация о части похищенных детей опубликована на сайтах для усыновления под видом российских сирот. Впоследствии они оказываются в российских семьях.

Большинством заведений, куда попадают дети из Украины, руководит российское правительство.

Дети из Украины отмечают перевоспитание в более чем половине (62.9%) учреждений и проходят милитаризацию в не менее 18% учреждений, которые удалось установить HRL. Более чем половиной заведений, куда привозят детей из Украины, руководит российское правительство,

– говорят исследователи.

Сеть этих заведений простирается от оккупированных территорий Украины и Черноморских регионов России до побережья Тихого океана. В списке есть как университеты в центральных городах России, так и отдаленные сибирские лагеря.

Среди этих 210 заведений есть 8 кадетских школ, 143 лагеря и санатории, 16 центров поддержки семей и детских домов, 1 отель, 8 медицинских учреждений, 1 военная база, 1 религиозное учреждение, 32 школы и университеты.

Эта "беспрецедентная" масштабная система перевоспитания и военного обучения десятков тысяч украинских детей позволяет Кремлю удерживать их в этих учреждениях длительное время.

"Влияние вероятных преступлений, совершенных российским правительством, вероятно, оставит шрамы на несколько поколений. Детали этой программы, задокументированы в этом и предыдущих расследованиях HRL, подчеркивают необходимость устойчивых механизмов для воссоединения семей, сохранения культурной памяти об этих событиях и долгосрочной поддержки пострадавших", – отметили исследователи.

