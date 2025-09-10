Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Саше было 11 лет, когда началась полномасштабная война. В первые дни он оставался со своей мамой в Мариуполе, в подвале, передает корреспондентка 24 Канала.

Что известно об истории 11-летнего Саши, которого похитили оккупанты?

Однажды утром они вышли, чтобы достать немного еды. И тогда начался ад.

Дождь российских бомб на гражданский район. Все погрузилось в темноту, и Саша почувствовал, как его лицо горит. У него под глазами застряли осколки. За считанные дни российские солдаты штурмовали город. Они отвезли Сашу и его маму в то, что россияне называли "фильтрационным лагерем",

– рассказала фон дер Ляйен.

После этого оккупанты забрали Сашу и сказали, что ему не нужна мама – он якобы будет иметь новую семью в России. Парня отправили в оккупированный Донецк. Саша не сдался: он попросил у незнакомца телефон и позвонил бабушке Людмиле, которая жила в свободной Украине.

Она (бабушка – 24 Канал) не колебалась ни секунды. Ее друзья говорили, что она сумасшедшая, если поедет. Но Людмила перевернула горы, чтобы добраться до него (внука – 24 Канал). С помощью украинского правительства она проехала Польшей, Литвой, Латвией, Россией и, наконец, оккупированной Украиной. Она вернула Сашу,

– сказала с трибуны фон дер Ляйен.

Однако на этом борьба не закончилась – семья продолжает искать маму парня. Президент Еврокомиссии призвала евродепутатов отдать дань уважения Саше, Людмиле и бескомпромиссной борьбе Украины за свободу. Она подчеркнула: история Саши не единична, есть еще десятки тысяч украинских детей, судьба которых неизвестна.

"Они в ловушке. Им угрожают. Их заставляют отречься от своей идентичности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать детей Украины. Поэтому я могу объявить, что вместе с Украиной и другими партнерами я проведу саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей. Каждый похищенный ребенок должен быть возвращен", – сказала фон дер Ляйен.

История Саши прозвучала с трибуны Европарламента: смотрите видео

Что известно о похищении украинских детей в Россию?