Киберспециалисты ГУР МО Украины провели масштабную операцию, что позволила получить доступ к серверам так называемого "правительства Крыма". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно о новых доказательствах похищения украинских детей на оккупированных территориях?

В результате проведенных оперативных действий разведчики смогли найти документальные подтверждения принудительного перемещения детей из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.



Документальные подтверждения похищения украинских детей / ГУР

Речь идет о тысячах файлов, среди которых списки насильно вывезенных украинских детей, их личные характеристики, незаконные решения о передаче детей под надзор граждан России, а также адреса нынешнего их пребывания.



Новые доказательства незаконного вывоза детей из Украины / ГУР

Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ – похищении украинских детей – уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным делам,

– отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

В разведке уверяют, что подобные кибероперации помогут вернуть детей домой и привлечь всех причастных к ответственности. А ни одно преступление против Украины не останется безнаказанным.

Ранее сообщалось о том, что Россия отравляет похищенных украинских детей на фронт. Достигнув совершеннолетия, они мобилизуются в российскую армию и вынуждены воевать против Украины.