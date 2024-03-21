Так называемые "руководители" псевдореспублик на Донбассе сначала отдали приказ о принудительной эвакуации населения в России. Согласно ему, как пишет 24 Канал, руководители детских домов должны были обеспечить вывоз воспитанников на территорию России.

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Как Россия уже 2 года похищает украинских детей

С помощью приказов о принудительной эвакуации оккупанты похитили и вывезли в Россию сотни или даже тысячи подростков. Из них почти никто не вернулся, ведь россияне разместили их в разных заведениях на своей территории.

Вероятнее всего, детям дали новые имена и фамилии, после этого – передали российским "опекунам". Такие случаи происходили на территории всего оккупированного Донбасса через российскую государственную программу по депортации детей.

Эти обязанности обязали выполнять работников "службы по делам семьи и детей".

Как Россия похищает украинских детей / Документы, которые получил 24 Канал

Такая же политика оккупантов начала действовать на временно оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения. К сожалению, враги еще больше масштабировали процессы и превратили похищение детей в наказание украинцев.

Похищение детей как наказание за сопротивление

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил о более 19 тысяч вывезенных детей, однако в России говорят о 700 тысячах. Какое точное количество вывезенных Россией несовершеннолетних – не знает никто. Правда, Украина может узнать о преступлении оккупантов только тогда, когда о нем заявят родители, опекуны или свидетели депортации ребенка.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова фактически является ответственной за детский вектор геноцида. Она разработала механизмы "усыновления" несовершеннолетних украинцев и даже сама "взяла под опеку" 16-летнего Филиппа Головню из Мариуполя.

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Задача Львовой-Беловой заключается в том, чтобы организовать перемещение несовершеннолетних с оккупированных территорий в детдома в России или Беларуси, далее – передать их в "новые семьи". Почти обязательно детям меняют фамилию и имя. За это россиянам дают выплаты, а Путин решил, что украинские дети могут получать российский паспорт по его личному решению, без учета их желания.

Дмитрий Лубинец объяснял, что цель российских захватчиков – чтобы "юридически" в России не было украинских детей, точнее – чтобы найти их было невозможно.

Отбирают детей у законных родителей или опекунов на оккупированных территориях преступники несколькими способами:

так называемых статусных детей на Херсонщине, Харьковщине и Запорожье вывозили принудительно согласно приказам "администрации" об эвакуации;

несовершеннолетних, имевших семьи, часто вывозили в один конец, заставляя родителей отправить их "на отдых". Мол, везут в лагеря в Крым для психологической реабилитации чуть дальше от линии фронта;

в Мариуполе и в других городах Донецкой области, где россиянам сопротивлялись, оккупанты забирали несовершеннолетних украинцев у родителей путем фильтрационных мероприятий: взрослых отправляли на проверку на причастность к Силам обороны, а несовершеннолетних вывозили в пункты сбора в Донецке. Оттуда – перевозили непосредственно в Россию.

Обратите внимание! Согласно данным Офиса генпрокурора, оккупанты депортировали из Украины 19 546 украинских детей. Вернуть мы смогли только 388.