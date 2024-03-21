Так, агрессор вывозил наших несовершеннолетних граждан с оккупированных территорий в Россию еще с 2014 года. Кто за этим стоит, и как враг годами строил систему геноцида украинских детей – читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченным президента Герасимчук
Военная преступница "доктор Лиза"
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора и так называемой "уполномоченной президента по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой. Их подозревают именно в принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий нашего государства в Россию.
Однако, крайне важно понимать, что подобные преступления россияне совершали задолго до полномасштабного вторжения. Так, одобренная Кремлем программа похищения детей из псевдореспублик существовала еще в 2014-м. Ее лицом выступала Елизавета Глинка – более известная как "доктор Лиза".
Эта "благодетельница" и на тот момент лидер фонда "Справедливая помощь" активно посещала неподконтрольные Киеву города, заезжала в детские больницы или детдома. Если родители или опекуны не успевали среагировать и отбить детей, Глинка под прикрытием вооруженных террористов вывозила несовершеннолетних в Россию якобы "на лечение". Назад в родной город обычно никто из детей уже не возвращался.
Елизавета Глинка была лицом проекта похищения украинских детей / Фото росСМИ
Интересно, что в стране-агрессоре из "доктор Лизы" сделали "героиню". На самом же деле она военная преступница, которая полностью понимала, что ничего хорошего не делает. В частности, об этом свидетельствует и тот факт, что именно у Глинки дома скрывался от следствия один из убийц Степана Чубенко Вадим Погодин. Она вместе с мужем знали, за что полиция разыскивает этого палача.
К слову, со смертью этой военной преступницы ее дело продолжили преемники. Так, до полномасштабного вторжения, согласно открытым источникам, работники так называемой "Справедливой помощи" вывезли из Донбасса в Россию более 700 детей.
Некоторые из них, по данным источников 24 Канала, сейчас выполняют обязанности по охране украинских пленных. Причем делают это с таким упорством, что действительно могут считаться самыми профессиональными палачами. Ведь за 8 лет "воспитания" россияне смогли не только лишить их будущего, но и превратить в крайне жестоких преступников.
Коротко важное о депортации украинских детей
- По состоянию на утро 21 марта Россия незаконно депортировала из Украины 19 546 детей. Однако, это только официальные данные. Речь идет о поименном списке по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, от локальной власти, которые подали заявление в Национальное информационное бюро по факту депортации или принудительного перемещения ребенка.
- Сами оккупанты в 2023 году заявляли, что различными способами "эвакуировали" более 740 тысяч украинских детей. Однако, никаких доказательств этой цифры не предоставили.
- В апреле 2023 года советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка в интервью 24 Каналу рассказала, что официальные данные – это очень маленькая частичка, ведь на самом деле речь может идти о 200 – 300 тысяч похищенных украинских детей.
- Сейчас точное количество пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.
- Дарья Герасимчук отметила, что еще до того, как ступить на украинскую землю, россияне прекрасно знали, что будут делать с украинскими детьми.
- "И так, свою геноцидную программу они начали еще в 2014 году после аннексии Крыма", – отметила уполномоченная по правам ребенка и добавила, что речь идет о российском проекте "Поезд надежды".
- "Они везли граждан России на аннексированный полуостров для незаконного усыновления украинских детей. И собственно это была такая же технология. Сейчас они имеют больше территорий, на которых могут делать свои страшные поступки. Это хорошо спланированные действия, и ничего здесь хаотического нет", – подчеркнула Герасимчук.