В начале 2022 года в Украине проживало более 7,3 миллиона детей. Это обычные мальчики и девочки, у которых должно быть счастливое детство с играми, развитием, обучением, в заботе родителей или родных. Но Россия буквально забрала, разрушила детство миллионов маленьких украинцев. Часть из них впервые увидели войну еще в 2014 году, когда оккупанты ступили на земли Крыма и Донбасса. Кремлевское нашествие начало свою жестокую политику геноцида против украинцев, а после 24 февраля 2022-го только усилило ее.

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Детям пришлось увидеть, как Россия своими ракетами убивает украинцев и стирает их дом с лица земли. Только по официальным данным за прошлый год от рук российских преступников погибло 470 детей, 948 – получили ранения. Еще более 19 тысяч были похищены. И это не окончательные данные, ведь большая часть территорий под оккупацией, и оттуда просто невозможно получить фактическую информацию. Детей принудительно передают в российские семьи, держат в "лагерях", избивают, психологически насилуют и пытаются уничтожить украинскость.

Когда мы пишем цифры – это не статистика. Это разрушенные, сломанные судьбы тысяч детей. 12-летнего Саши, которого россияне принудительно депортировали из Мариуполя. 16-летнего Владислава, которого похитили и парень 90 дней провел в плену и был вынужден убирать комнаты пыточных. Мама 12-летнего Ильи погибла в его объятиях, а отец Киры – у нее на глазах. Их тоже депортировали.

Эти истории шокируют. Однако мы ни в коем случае не имеем права молчать о том, что пережили из-за российской агрессии наши дети. Оккупанты должны ответить за каждое военное преступление против украинцев. Именно над этим и работают украинские власти.

Дарья Герасимчук – советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. В эксклюзивном интервью 24 Каналу она рассказала, как российские захватчики, нарушая нормы международного права, депортируют украинских детей, незаконно передают их на усыновление и пытаются стереть нашу идентичность.

"Не эвакуация, а похищение": агрессор не собирается возвращать детей

С начала полномасштабного вторжения и даже до того российские захватчики незаконно депортировали и продолжают депортировать украинских детей в Россию и временно оккупированный Крым. При этом они цинично называют это "эвакуацией", отправлением "на оздоровление", "отдых". Почему эти заявления – ложь, и что действительно делает враг?

Россияне всегда представляли вывоз детей как "эвакуацию". И сегодня они заявляют, что разными способами "эвакуировали" 744 тысячи украинских детей. Никакими списками, ничем не подтверждая, кто эти дети, куда, почему они "эвакуированы" с их точки зрения и так далее.

Однако мы прекрасно понимаем, что это никоим образом не эвакуация. А собственно то, о чем говорила Украина с самого начала, что это именно похищение детей, принудительное перемещение и депортация детей, по меньшей мере, подтвердили ордера, выписанные Международным уголовным судом на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Потому что арест выписан именно по факту депортации и принудительного перемещения детей.

Это сигнал для всего мира, что это похищение. Сейчас им инкриминируется военное преступление и преступление против человечности, но это первый шаг к признанию геноцида украинского народа через украинских детей.

Потому что все действия россиян говорят о том, что они не собираются и, собственно, никогда не собирались возвращать украинских детей обратно домой. В частности, экстремально ускоренная процедура усыновления, изменения гражданства украинским детям, и так называемая "плюшка", которую они придумали – это бесплатное образование в России для украинских детей.

Все это сделали, чтобы украинские дети домой не возвращались, они их не собирались и не собираются возвращать. Именно поэтому это не эвакуация, а принудительное перемещение и депортация, по сути, похищение украинских детей, что является признаком геноцида.

Справка. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд, также известный как Гаагский трибунал, выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Главный прокурор МКС Карим Хан подчеркнул, что есть убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Россия уже похитила 200-300 тысяч детей: куда их депортируют и как запутывают следы

Украинская сторона официально подтверждает только более 19 тысяч похищенных. Почему эти данные тоже неточные и сколько наших детей уже депортировали оккупанты?

Сегодня мы говорим о том, что все данные, которые есть у Украины, публикуются на единой государственной информационной платформе "Дети войны". То есть все желающие могут зайти и каждый день увидеть в 8 утра обновленную информацию.

Цифра, которой мы пользуемся, это 19 393 ребенка. Это поименный список по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, от локальных властей, которые подали заявление в Национальное информационное бюро по факту депортации или принудительного перемещения ребенка.

Конечно же, это очень маленькая часть, потому что на самом деле, по нашим представлениям, речь идет о нескольких сотнях похищенных. 200-300 тысяч украинских детей россияне похитили.

Куда чаще всего оккупанты вывозят наших детей?

Они размещают детей в разных частях Российской Федерации, этой необольшевистской империи. Расселяют их по разным территориям и постоянно перемещают. Это тоже сделано для того, чтобы мы не успевали отследить или получить информацию, где конкретно ребенок, не успевали за ним поехать, его там забрать и так далее.

Они делают все для того, чтобы мы детей не вернули. Поэтому нельзя сказать, что размещают детей на конкретных территориях или в лагерях. Чаще всего, похищая детей, россияне сначала везут их на временно оккупированные территории – это обычно Донбасс или Крым, а затем уже депортируют в Россию.

Но есть и другие случаи, когда, например, ребенка сразу депортировали в Россию, а потом, например, привезли в Крым. Потом могут обратно в Россию повезти.

Прокуратура Крыма ранее сообщала, что в целом захватчики депортировали наших детей еще с 2014 года. Даже ввели программу "поезд надежды". И все же, депортация наших детей после вторжения была заранее спланирована?

Да, все действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не хаотичны, а хорошо спланированы и носят геноцидный характер.

Еще до того, как ступить на украинскую землю, россияне отлично знали, что будут делать с украинскими детьми. И да, свою геноцидную программу они начали еще в 2014 году после аннексии Крыма.

Вы уже правильно упомянули российский проект "поезд надежды", когда они везли граждан России на аннексированный полуостров для незаконного усыновления украинских детей. И собственно это была такая же технология. Сейчас у них больше территорий, на которых могут совершать свои страшные поступки. И, собственно, вы абсолютно правы, что это хорошо спланированные действия, и ничего здесь хаотического нет.

5 сценариев похищения детей: убивают родителей, отбирают самых здоровых...

В одном из интервью вы отметили, что есть по меньшей мере 5 сценариев, к которым прибегают оккупанты при депортации детей. О чем идет речь и как россияне похищают наших детей?

Именно кейсы возвращенных детей позволяют нам проанализировать отношение к ним. Сценарии – это разные случаи, в которых детей, собственно, похищали. Все они очень хорошо группируются на пять таких групп.

Первая – это дети, похищенные после разлучения на фильтрации. То есть родителей задерживают по разным причинам, часто вообще никак не аргументированно, а детей сразу забирают. Сначала их везут на временно оккупированную территорию и затем перенаправляют, депортируют в Россию. Есть те, кому удалось освободиться, и потом они едут разыскивать, где дети и забирать их.



– это дети, похищенные после разлучения на фильтрации. То есть родителей задерживают по разным причинам, часто вообще никак не аргументированно, а детей сразу забирают. Сначала их везут на временно оккупированную территорию и затем перенаправляют, депортируют в Россию. Есть те, кому удалось освободиться, и потом они едут разыскивать, где дети и забирать их. Второй сценарий – когда россияне похищают детей непосредственно из биологических семей. Иногда это бывает, когда они лишают родительских прав по каким-то выдуманным законам оккупационных властей "неудобных" взрослых, которые не хотят сотрудничать с оккупантами.

Или забирают детей от других родственников. Например, как это произошло с 16-летним Сергеем. Мальчик до полномасштабной войны потерял родителей и проживал со старшими братьями, совершеннолетними сестрами, у которых уже были свои семьи. Однако представители оккупационных властей пришли к ним домой и заявили, что он едет с ними.

Сергея забрали и увезли в Россию. Поместили в приемную семью, где он встречался с Марией Львовой-Беловой и говорил о том, что не понимает, что здесь делает, что у него есть семья, он украинец, он хочет обратно домой. Несмотря на то, что он отказался идти в приемную семью, его сначала разместили в интернате, но через несколько недель все же насильно отдали в приемную семью. Там он был целых 8 месяцев до того, как нам удалось его вытащить и вернуть домой.

Это пример того, как ребенка от своих родных просто с корнями отрывают и увозят куда-то, потому что россияне так решили.

Третий сценарий – когда россияне сначала убивают родителей, а затем забирают детей, оставшихся с другими взрослыми – родными, друзьями из семьи.

Это произошло, например, в случае двух первых детей, которых нам удалось вернуть. Это был Илья Матвиенко и Кира Обединская. Мальчик получил тяжелое ранение в ногу, а мама погибла в его объятиях. Кира потеряла отца прямо на глазах, когда он пытался пойти за водой. И, собственно, этих похищенных детей россияне повезли в Донецк, готовя к депортации в Россию.

У всех детей из этих трех категорий сразу забирали мобильные телефоны, не позволяли позвонить родным, близким, сообщить, где они, что с ними. У них не брали сведения о родных, хотя дети пытались их сказать. Например, Саша (12-летний мальчик, которого оккупанты депортировали из Мариуполя, – 24 Канал) постоянно говорил: "Я знаю телефон бабушки, дайте я позвоню". Однако медперсоналу в заведении, куда его поместили, приказали не давать ему мобильный.

Про Илью бабушка узнала только из пропагандистских российских видео, увидев, что мальчик ранен и находится в больнице, где говорят, что у него погибла мама. Только так бабушка, которая верила, что у нее до сих пор жива дочь с внуком, и они держатся в Мариуполе, просто у них нет связи, узнала, что ее дочь уже погибла, а внука похитили.

То есть россияне делают все, чтобы дети не могли сообщить, где они. Абсолютно всем детям говорят, что они родным не нужны, их не любят и теперь они будут россиянами.

Четвертый сценарий – это когда россияне не дают украинской стороне вывезти в безопасность тех детей, которые находятся в учреждениях институционального ухода, попавших под оккупацию.

Не согласовывая ни разу коридоров для вывоза детей, они просто создают, по сути, гуманитарный кризис. У детей нет лекарств, еды, нет ничего. После того, как россияне уже довели их до крайней точки, вывозят и похищают целым заведением.

Как это случилось, например, в Херсоне. Детей похитили из учреждения институционального ухода, опубликовав вообще в открытых источниках, в медиа документ, что их, здоровых детей, везут якобы на "оздоровление" в Крым. Но этих здоровых детей увезли в психоневрологический интернат. То есть, россияне делают все для того, чтобы украинская сторона не могла забрать этих детей в безопасность.

И пятый сценарий – самый массовый, пожалуй. Это когда россияне вывозят детей на так называемое "оздоровление". Сначала они создают на оккупированных территориях условия, абсолютно непригодные для проживания ребенка, а потом якобы просят родителей, предлагают им "добровольно" отдать ребенка на так называемый отдых на 3 недели, на месяц.

Почему я говорю якобы "добровольно", потому что, во-первых, родители не имеют вообще никакого другого выхода, потому что уже нет ни еды, ничего для того, чтобы ребенок мог выжить на этой территории, где ступила российская нога. Во-вторых, очень часто родителям говорят: "Если вы не отдадите ребенка добровольно, мы лишим вас родительских прав, и вы больше никогда не увидите своего ребенка вообще". Далее этих детей вывозят, хотя иногда оставляют какие-то документы, говорят, что через месяц ребенок вернется, но, конечно же, никто не возвращает ни через 1 месяц, ни через 2, ни через 3, ни через 6.



Среди детей, которых удалось вернуть, есть такие, что почти год находились в лагерях. Их перемещали из одного в другой, конечно, не согласовывая это с родителями. У тех, у кого были мобильные телефоны, хоть иногда была возможность связываться, но родители совершенно ни на что не могли повлиять. Этих детей перевозили постоянно, им постоянно говорили, что родителям они не нужны, что от них избавились, что они теперь будут в России, а после того, как приедут из лагерей, пойдут в российские семьи.

То есть в России осуществляется абсолютно тотальный запрет на все украинское для детей, которых они похитили. Им запрещено общаться на украинском, они должны изучать русский язык, историю, культуру. В случае неповиновения, если дети отказывались начинать день в лагере с песни "Вперед, Россия", их наказывали за это, иногда избивали, иногда сажали в подвалы, запрещали выходить на улицу, не кормили и так далее. Их пытались максимально сломать.

Россияне об этом и публично заявляют во многих своих публикациях. Говорят, что приехала группа детей – 100 – 120, которіе не очень хорошо настроенны к России, но "ничего, пройдет время, мы их переломим, и они будут добропорядочными россиянами".

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Оккупанты часто проводят так называемые "медосмотры". По результатам обследования говорят, что якобы большинство несовершеннолетних "нуждаются в специальной медпомощи". Не являются ли такие псевдоосмотры просто очередным прикрытием для депортации и не означает ли это то, что россияне выбирают здоровых детей для вывоза в Россию?

Вы абсолютно правы, потому что россияне хотят пополнить свою нацию за счет наших детей. И собственно в этом разрезе они и проводят эти якобы "медосмотры". У нас очень много свидетельств, что абсолютно здоровые дети вдруг получают какой-то очень странный диагноз во время таких медосмотров и их забирают в Россию на так называемое "оздоровление", "лечение".

Это одна из методик вывоза детей. Они еще и отбирают и забирают себе самых здоровых, тех, кого они хотят. Даже думать о том, что у кого-то может быть такое больное воображение, чтобы придумать такие методы, – это действительно ужасно.

Бьют и психологически насилуют: в каких условиях держат похищенных

На одном из опубликованных в сети видео возвращенный из России мальчик рассказывает, что оккупанты били детей палками, в частности, за "Слава Украине". Известно ли, в каких условиях оккупанты держат депортированных? Зафиксированы ли случаи издевательств, пытки?

Дети содержатся в разных условиях: кто-то в немного лучших, кто-то в немного худших, но психологическая пытка есть со всеми. Им постоянно навязывают, что они оставлены своими родителями, что никому не нужны, что они останутся в России навсегда. Их постоянно психологически насилуют, то есть пытаются сломать.

По поводу избиения, да, конечно, к сожалению, это достаточно распространенный факт. И у многих детей даже были фотодоказательства в телефонах, но тогда, когда россияне отдавали ребенка родителям, то заставляли его почистить весь телефон, чтобы не было никаких фото-, видеодоказательств.

У детей есть синяки. Дети говорили о том, что их били палками, руками, разные были случаи. За любое проявление неповиновения им говорили, что ничего-ничего, мы вас научим, как нужно правильно любить Россию.

Их наказывали и заставляли сидеть в подвалах. Если детям вдруг дали новый телефон (это те, кого передали в приемные семьи, например), то там обязательно стоял трекер. Происходило прослушивание всех разговоров, если ребенок вдруг куда-то позвонит, отслеживалось место его пребывания.

Это было тотальное уничтожение ребенка, тотальное уничтожение идентичности вообще. То есть, они хотели обнулить память и создать послушного, хорошо обработанного пропагандой нового гражданина России.

Возвращенный из России мальчик рассказывает об издевательствах оккупантов: смотрите видео

К слову, оккупанты издеваются не только над депортированными детьми. Украине известно о по меньшей мере 13 случаях изнасилования несовершеннолетних российскими военными на временно оккупированных территориях. Среди пострадавших 12 девочек и один мальчик. Самой маленькой жертве всего 4 года.



Также Герасимчук подчеркнула, что после деоккупации каждого населенного пункта становится известно о новых случаях с изнасилованиями, расстрелами, пыточными, где держат детей и т.д. Все данные – неокончательные. Особенно, когда речь идет о сексуальном насилии, ведь это очень чувствительная тема, и многие просто не готовы снова вернуться к этому и говорить о пережитом.

Не только Путин и Львова-Белова: кто причастен к депортации детей из Украины

К депортации украинских детей кроме Путина и Львовой-Беловой причастно большое количество людей. Кто они?

Однозначно, ордер на арест должен быть выписан не только на Марию Львову-Белову и Путина – это только начало. На самом деле в этот список антигероев должно быть внесено достаточно большое количество людей. Это и те, кто осуществлял,собственно, перевозку этих детей, и те люди, которые принимают этих детей в своих якобы семьях, и те, кто осуществляет медосмотры, выставляет неправильные диагнозы… Это очень большое количество людей.

За преступление против украинских детей, за то все, что они делают на территории Украины, за все изнасилования, пытки, ранения, убийства, расстрелы детей, похищения, изменение гражданства, незаконное усыновление, за психологические травмы, которые они наносят нашим детям, должны понести наказание не только Путин и Львова-Белова. Должен нести наказание каждый россиянин, поддерживающий эту войну, ничего не говорящий, молчащий, не предпринимающий никаких действий, пока его сограждане пытаются уничтожить украинскую нацию и лишить нас будущего.

Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала

Похищенных детей в основном отдают на усыновление в российские семьи. Даже сама Львова-Белова "хвасталась" своей историей. Удалось ли украинской стороне установить личности "усыновителей"? Какая ответственность им угрожает?

Точно такая же. Это незаконная процедура усыновления, и они это прекрасно понимают. У многих детей есть родные и близкие, я уверена, что у многих и родители живы, но находятся на временно оккупированных территориях, не могут дать о себе знать. Есть родители, которые, возможно, находятся в плену, а детей вот так отправляют в приемные семьи, к незаконным усыновителям, пытаясь стереть их идентичную принадлежность.

Да, довольно сложно будет вернуть этих детей. Особенно когда мы говорим о маленьких, которые не помнят, откуда они и что. Однако я думаю, что Украина найдет и вернет каждого ребенка. А каждый, кто приложил свою руку к этому преступлению, также должен понести наказание.

Обратите внимание! 4 апреля 2023 года Мария Львова-Белова публично признала, что "усыновила" мальчика из Мариуполя. Соответствующее заявление было распространено пропагандистскими СМИ. На обнародованном видео Львова-Белова цинично называет мальчика "своим ребенком".

Вы уже упоминали, что россияне также похищают и детей-сирот. Их труднее возвращать?

Во-первых, даже у детей-сирот и лишенных родительской опеки также часто есть родственники. Во-вторых, о каждом ребенке, который имел такой статус до начала полномасштабного вторжения, государство знает. То есть у нас есть учет, мы знаем, кто эти дети. Соответственно, этими детьми занимается государство. И говорить о том, что их никто не отслеживает, что о них никто не беспокоится, нельзя.

Государство занимается и делает все, чтобы они вернулись, а еще жили в семьях, а не в учреждениях институционального ухода. Это было приоритетное направление нашей работы еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас оно также продолжается. Именно поэтому я не могу сказать, что дети-сироты – это категория, которую труднее вернуть. Возможно, чисто организационно, по маршруту возвращения, да, есть определенные сложности. Но важно понимать, что для Украины важен каждый ребенок.

Иногда, даже если мы видим обращение от людей, что они стали свидетелями депортации ребенка с родителями, например, с мамой, это не значит, что этого ребенка мы не должны искать. Потому что, например, представьте себе, если бы у нас было обращение о том, что Сашу с мамой взяли в плен и принудительно переместили, и мы знали, что Саша с мамой, а это значит, что якобы в безопасности, мы можем их не искать? А по факту как получилось: с мамой их разлучили, она неизвестно где, Саша похищен. Вот и все.

В депортации или принудительном перемещении никто не может быть в безопасности: ребенок со взрослыми или сам. Мы должны искать каждого ребенка, о котором стало известно. А что там будет по факту, если родители вдруг добровольно выехали с ребенком в Россию, это их право, никто их не будет преследовать. Однако если действительно принудительно переместили или депортировали и родителей, и детей, и они хотят вернуться, то мы сделаем все для того, чтобы они вернулись.

Отмывание пыточных от крови и запрет звонков: как россияне издеваются над детьми

Россияне депортируют детей всех возрастов. Среди них и сознательные подростки, понимающие, что с ними происходит. Пытаются ли дети позвонить родным, есть ли у них эта возможность? И есть ли случаи бегства?

С тех новых сим-карт, которые им дают, часто нет возможности связаться с Украиной, но дети пытаются использовать любые возможности, чтобы сообщить, где они находятся, чтобы мы могли разыскать и вернуть их.

Например, Саша смог сообщить бабушке, хотя был абсолютный запрет. У него забрали и сразу выбросили телефон. Медицинскому персоналу, который там обслуживал и был в контакте с Сашей, запретили ему вообще давать любую возможность позвонить. Он нашел эту возможность спустя месяц. Выпросил у мальчика, который был на лечении с мамой, мобильный телефон буквально на минутку, чтобы в туалете позвонить бабушке, сообщить, где он, потому что помнил четко ее телефон. И вот так Саша сообщил, где находится.

Это украинцы, в том-то и дело, что это украинцы. И нас так просто не сломать, наших детей так просто не сломать. Дети выдержали, а значит и мы должны выдержать. И наши дети суперкрепкие! Это наша гордость, это наше национальное сокровище, наше будущее. И потому я еще раз повторюсь, мы будем бороться за абсолютно каждого ребенка. Все должны вернуться домой.

Проводят ли оккупанты фильтрацию детей, учитывают ли возраст?

Не учитывают ни возраст, ничего. Мы же с вами говорим об абсолютно антигуманной нации, которая делает то, что она хочет. На портале "Дети войны" можете увидеть историю 16-летнего Владислава Буряка, которого во время фильтрации задержали на 90 дней только потому, что решили, что он им выгоден.

Посмотрите это свидетельство, послушайте, что видел этот мальчик 90 дней. Да, его не пытали, но его заставляли убирать комнаты пыточных. Он видел все это, он видел своими глазами, он был обязан постоянно отмывать эти комнаты от крови, собирать выбитые зубы и так далее. То есть это то, что видели дети. Россиянам безразлично, что это дети, им безразлично, кто они.

История плена 16-летнего Владислава: смотрите видео

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Эти истории – без хеппиенда: сколько детей уже вернули из депортации

Сколько детей удалось вернуть Украине?

По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 361 ребенка. Нельзя сказать, что эти случаи закончились хеппиендом, хотя ребенок вернулся к своим родным. Например, Саша все еще ждет, что найдется его мама, которую задержали на фильтрации. Почти год никто не знает, где она, хотя ребенок уже находится с бабушкой на подконтрольной Украине территории.

История Саши из Мариуполя: смотрите видео

Где-то ребенок уже спасен, возвращен к бабушке. Ему удалось сохранить ногу, хотя россияне хотели ее ампутировать. Однако то, что пережил ребенок во время оккупации, то, что ребенок видел гибель своих родителей, родных, все, что видел ребенок вокруг… Поэтому нельзя сказать, что история завершилась хэппиендом. Каждый ребенок глубоко травмирован.

Саша выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретился с известными политиками, чтобы рассказать о доказательствах преступления геноцида и преступлениях против человечности, которые совершают россияне / Фото предоставлены 24 Каналу

Никаких переговоров и обменов: Россия не говорит о возвращении детей

Говорит ли государство-агрессор с украинскими властями о возвращении наших детей?

Во-первых, Россия не имела никакого права перемещать украинских детей, куда-то, кого-то вывозить. Во-вторых, Россия не идет на какой-либо контакт, и мы ни с кем не контактируем сегодня.

Россия должна была отдать всех детей немедленно или используя международные структуры, а они есть. Например, международный комитет Красного Креста, другие международные организации, третьи страны, кого угодно, кому Россия отдаст украинских детей, чтобы они вернулись домой.

Сейчас из 361 случая возвращения детей не было ни одного, чтобы Россия кого-то отдала добровольно. Никаких переговоров в данном случае не ведется.

Возвращение депортированных детей / Фото Офиса Омбудсмена

Если возможно, поделитесь, как проходит процесс возвращения наших детей?

По каждому ребенку это всегда отдельная история. Продуманная операция спасения, проводимая государством совместно с родственниками, родителями ребенка, с общественным сообществом Украины. Так как мы можем помочь детям вернуться, так у нас и выходит. Но нет никакого согласования с российской стороны. Я не хочу, чтобы складывалось ложное впечатление, что идут какие-то переговоры.

Здесь не может быть никакого обмена, здесь не может быть никаких уступок. Россияне должны отдать немедленно всех детей, которых они похитили. Немедленно, без всяких переговоров.

10 апреля Украине удалось вернуть домой еще 24 депортированных ребенка из Херсона / Фото из телеграма Александра Прокудина

Как сообщить об исчезновении, похищении или депортации несовершеннолетних

Кто именно и каким образом может сообщить об исчезновении, похищении, депортации ребенка?

По состоянию на сегодняшний день порталом "Дети войны" может воспользоваться любой человек, имеющий информацию о ребенке, который был принудительно депортирован, перемещен, незаконно усыновлен, или в отношении которого совершили другое преступление.

Также, если ребенок просто потерялся или если вы знаете место его пребывания, все это можете сообщить через портал "Дети войны". В один клик это очень легко, быстро и удобно. Эта информация сразу направляется в соответствующие структуры Украины, и помогает нам как можно быстрее действовать.

Куда сообщить об исчезновении, похищении или депортации ребенка: смотрите видео

Нельзя смотреть на маньяка и молчать: почему мир должен помочь Украине

Как международное сообщество может помочь Украине спасти депортированных? И насколько эффективно наши партнеры вовлечены в процесс возвращения депортированных детей?

Международное сообщество не просто может, международное сообщество должно. Почему? Потому что сегодня мы говорим о спасении украинского ребенка.

На самом деле, все прекрасно понимают, что пока в опасности украинские дети, так же в безопасности не может себя чувствовать ни один ребенок в мире.

Мы используем все возможные механизмы, документирование, санкционную политику. Все, что может помочь вынудить Россию либо жить по правилам со всеми, либо никак. Потому что у мира очень много четко прописанных документов, таких как международное гуманитарное право, Женевская конвенция, конвенция ООН о правах ребенка и так далее.

Если один игрок общества не желает выполнять правила, то система дает сбой. И нужно здесь найти механизмы, как привлечь того, кто не хочет жить по правилам, а сегодня – это Россия, заставить жить по правилам, или сделать так, чтобы эта страна понесла сразу наказание и получила всемирную 100% изоляцию.

Нельзя смотреть на маньяка и говорить: "Ай-яй-яй, как тебе не стыдно! Верни ребенка к родителям". А он говорит: "Да нет, я "люблю" этого ребенка, он теперь мой, я так хочу и так будет". И все говорят ай-яй-яй и молчат. Так сейчас быть не должно и мировое сообщество это понимает.

Поэтому мы вместе должны сейчас находить новые механизмы и для привлечения России к ответственности и к игре по правилам в обществе, и для поиска и возвращения абсолютно каждого ребенка, и по сути для построения новой глобальной системы безопасности детей в мире. Потому что если это случилось в Украине, это может случиться и с любой другой страной мира.