Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 10 апреля 2023 года Россия незаконно удерживает 4396 детей-сирот из Украины.
Смотрите также Помогала России депортировать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке
Украине нужна помощь мирового сообщества, чтобы вернуть детей
В Минреинтеграции отметили, что Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством Андрея Ермака сейчас работает над формированием международной коалиции.
Задачей соответствующей коалиции будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.
В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий и другие,
– отметила Верещук.
Она добавила, что для функционирования такой платформы потребуется посредник: им, в частности, может быть Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ или другая организация.
МУС в Гааге выдал ордер на арест детского омбудсмена России
- 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, говорится о незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Комментируя решение суда, Львова-Белова цинично заявила, что радуется, ведь международное общество "оценило ее работу по помощи детям".
- Львова-Белова подчеркнула, что продолжит "работать", то есть и дальше будет похищать детей.
- Российская омбудсмен известна тем, что оправдывает похищение украинских детей на территории России. Она называет это "оперативной перевозкой". По ее словам, детей из Украины не усыновляют, а отдают "под опеку".