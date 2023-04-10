Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 10 квітня 2023 року Росія незаконно утримує 4396 дітей-сиріт з України.

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Україні потрібна допомога світової спільноти, щоб повернути дітей

У Мінреінтеграції зазначили, що Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака наразі працює над формуванням міжнародної коаліції.

Завданням відповідної коаліції буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.

У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші,

– зазначила Верещук.

Вона додала, що для функціонування такої платформи потрібен буде посередник: ним зокрема може бути Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ чи інша організація.

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