У СБУ уточнили, що окупанти насильно вивозили дітей з тимчасово окупованих районів на Півдні та Сході України.

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Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня – жовтня 2022 року під виглядом "добровільної евакуації". Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова,

– повідомили у СБУ.

Для цього жінка виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об'єктів у Криму.

Яке покарання світить жінці, коли її знайдуть

Слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території Півдня України.

Ордер на арешт Путіна за вивезення дітей: головне

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо вони виїдуть за територію Росії в країни, які є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду. Україна може вимагати їхнього арешту на території 123 країн, які визнають рішення МКС.

Додамо, що у травні 2022 року Путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, з тимчасово окупованої території та території України.

Небезпека полягає в тому, що з набуттям дитиною громадянства її можна усиновити. За російським законодавством усиновлювачі мають право повністю змінити інформацію про дитину – дати нове ім'я, змінити дату і навіть місце її народження.