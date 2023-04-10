Тепер Росія одразу роздає повістки усім, хто приходить "стати на військовий облік". Про це 24 Каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Мобілізація дітей

На тимчасово окупованих територіях зараз є прописане правило: якщо підліток виявляє бажання йти добровольцем, то у військкоматі "закривають очі" на його вік і пропускають на фронт.

Можемо констатувати, що на тимчасово окупованих територіях Росія вже буде мобілізовувати 17-річних підлітків,

– розповів Лисянський.

Малоймовірно, що хтось справді б захотів з власного бажання йти на війну. Тому росіяни просто пишуть, що підліток є "добровольцем" і відправляють на фронт. Така ж ситуація зараз зі старшими українськими чоловіками.

"Тепер вони змінили технологію. Раніше вони розносили повістки та потім ганялися за тими людьми, кому вручили. А зараз вони ставлять всіх на військових облік", – зазначив Лисянський.

Павло Лисянський про мобілізацію на окупованих територіях: дивитись відео

Усі йдуть "добровольцями"

Крім того, росіяни ще на п'ять років збільшили вік осіб, які можуть встати на військовий облік – чоловіки 55 – 60 років тепер теж зобов'язані приходити до військкоматів. Але при введенні на військовий облік їм одразу ж вручають повістку і проводять процедуру мобілізації.

Окупаційному МВС надали команду оголошувати в розшук та переслідувати тих, хто не з'явився на військовий облік.

"За окупаційними законами, можуть відправлятися воювати лише добровольці. Але це просто привід для запрошення людини до військкомату, звідки її примусово мобілізують", – зазначив Павло Лисянський.

Крім того, добровольців там не вважають "справжніми військовими". Їх відправляють на фронт, але вони не отримують жодних виплат. Росія взялась за мобілізацію українців, оскільки усі попередні їхні ресурси живої сили закінчились.

Вербування дітей

Росія опустилася, втім, ще нижче. Загарбники привчають дітей до зброї віком від 7 років.

Ще не закінчивши цю агресію, Росія готується до нової. Вона готує цих дітей до війни,

– наголосив правозахисник.

З 7 років вони демонструють дітям зброю, а вже з 5 – 6 років ідеологічно впливають на них: водять до пам'ятників проросійських бойовиків тощо. На думку Лисянського, виховуючи ідеологічне покоління, Росія хоче використати його у майбутній військовій агресії. Можливо, в союзі із ще з кимось.

Мобілізація в Росії: що відомо