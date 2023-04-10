Теперь Россия сразу раздает повестки всем, кто приходит "стать на воинский учет". Об этом 24 Каналу рассказал директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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Мобилизация детей

На временно оккупированных территориях сейчас прописано правило: если подросток изъявляет желание идти добровольцем, то в военкомате "закрывают глаза" на его возраст и пропускают на фронт.

Можем констатировать, что на временно оккупированных территориях Россия уже будет мобилизовывать 17-летних подростков,

– рассказал Лисянский.

Маловероятно, что кто-то действительно захотел бы по собственному желанию идти на войну. Потому россияне просто пишут, что подросток является "добровольцем" и отправляют на фронт. Такая же ситуация сейчас со старшими украинскими мужчинами.

"Теперь они изменили технологию. Раньше они разносили повестки и потом гонялись за теми людьми, кому вручили. А сейчас они ставят всех на воинский учет", – отметил Лисянский.

Павел Лисянский о мобилизации на оккупированных территориях: смотреть видео

Все идут "добровольцами"

Кроме того, россияне еще на пять лет увеличили возраст лиц, которые могут встать на воинский учет – мужчины 55 – 60 лет теперь тоже обязаны приходить в военкоматы. Но при введении на воинский учет им сразу вручают повестку и производят процедуру мобилизации.

Оккупационному МВД дали команду объявлять в розыск и преследовать тех, кто не явился на воинский учет.

"По оккупационным законам могут отправляться воевать только добровольцы. Но это просто повод для приглашения человека в военкомат, откуда его принудительно мобилизуют", – отметил Павел Лисянский.

Кроме того, добровольцев там не считают "настоящими военными". Их отправляют на фронт, но они не получают никаких выплат. Россия взялась за мобилизацию украинцев, поскольку все предыдущие ресурсы живой силы закончились.

Вербовка детей

Россия опустилась, впрочем, еще ниже. Захватчики приучают детей к оружию в возрасте от 7 лет.

Еще не окончив эту агрессию, Россия готовится к новой. Она готовит этих детей к войне,

– подчеркнул правозащитник.

С 7 лет оружие демонстрируют детям, а уже с 5 – 6 лет идеологически влияют на них: водят к памятникам пророссийских боевиков и т.д. По мнению Лисянского, воспитывая идеологическое поколение, Россия хочет использовать его в будущей военной агрессии. Возможно, в союзе еще с кем-то.

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