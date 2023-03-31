Об этом идет речь в актуальном отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики таким образом прокомментировали тот факт, что Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве.

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Отмечают, что у России ограниченный учебный потенциал и выделение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить воевать резервистов и добровольцев.

Кремль может стремиться увеличить свой боевой состав в Украине, заставляя призывников весны 2022 года, заканчивающих годовую службу, подписывать военные контракты,

– отметили аналитики.

Зачем это Путину

Эти призывники потребуют меньше дополнительной подготовки перед направлением в Украину. В то же время насколько успешными будут такие усилия – неизвестно.

Справка. Диктатор хочет призвать до 150 тысяч россиян в период с 1 апреля по 1 июля.

Путин якобы не хочет отправлять на войну только что мобилизованных

В Институте добавляют, что диктатор панически боится потери власти и авторитета среди своих граждан, а потому пытается балансировать между потребностью пополнения личного состава вояк, отправляемых в Украину и попытками скрыть этот факт.

Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года вызвало социальное напряжение в России, и Путин вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя новоиспеченных военнослужащих на передовую,

– допустили аналитики.

Кстати, в госдуме России уже сделали громкое заявление-обещание, что весенние призывники не будут отправляться на оккупированные Россией территории Украины во время призыва весной 2023 года.

Россия может использовать потенциал "дружественной" Беларуси

Аналитики также считают, что Москва может использовать учебный потенциал Беларуси, чтобы поддержать увеличение призывников на 13 000.

Отмечают, что еще в начале было известно, что количество российских солдат, обучающихся в Беларуси, не превышает 9000 – 10 000 за раз, и ISW ранее наблюдал, как российские силы тренируют до 12 000 военных в Беларуси.

Спутниковые изображения показывают, что российские войска, которые тренируются в Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне, передислоцировались в Россию с середины марта, освободив место для новых солдат.

Вывод. Новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, поскольку российские призывники должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем увидеть бой.