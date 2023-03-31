Россия каждый день теряет сотни людей. По состоянию на 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже больше 170 тысяч российских окупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправили 560 россиян.
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Путин подписал указ о весеннем призыве
На фоне этого Путин подписал указ о весеннем призыве. Он в стране-оккупантке стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом заявили РосСМИ.
Бункерный дед собирается призвать 147 тысяч человек. В прошлом году во время весеннего призыва эта цифра составила 134,5 тысяч человек.
Потери России – главное
- Кроме того, расследователи установили: за время полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали не менее 2 тысяч российских офицеров. Но цифра "двухсотых" офицеров может быть гораздо больше.