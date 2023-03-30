Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он подчеркнул, что мы используем Бахмутский плацдарм, чтобы уничтожать большую часть противника.

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Оккупантам сложно наступать возле Бахмута

Свитан отметил, что заводской комплекс "АЗОМ" в Бахмуте – многоуровневое предприятие. То есть, оно имеет несколько подземных технологических уровней, а также определенные внешние системы коммуникаций.

Там хорошо обороняться. То есть это хороший рубеж, чтобы обороняться,

– заявил полковник ВСУ.

Однако, подчеркнул военный эксперт, оттуда довольно сложно наступать и нападать, поскольку приходится выходить из укрытий, из-за чего оккупантов становится видно как на ладони.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

ВСУ уничтожают россиян, как на полигоне

Полковник ВСУ отметил, что наши войска передвигаются преимущественно по подземным коммуникациям, то есть скрыто в режиме обороны. Россиянам же приходится идти сверху.

Они как на ладони для нашей артиллерии, снайперов и определенных систем, тех же минометчиков. То есть это один из полигонов для уничтожения россиян, который сейчас образовался,

– объяснил Свитан.

По его словам, есть еще несколько таких позиций, в частности, подход с востока к реке Бахмутка, подход с юга к шоссе. Врагу же обязательно нужно подойти к шоссе, а это возможно только через открытое пространство. Так что оккупанты не могут подойти ни техникой, ни живой силой, ведь любое выдвижение означает мгновенное уничтожение.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот DeepStateMAP

Он добавил, что мы используем Бахмутский плацдарм, чтобы уничтожать большую часть противника. Потому что оккупантам приходится наступать по открытой местности, им негде спрятаться, поскольку пока нет зелени. Поэтому каждый день там ликвидируется до батальона россиян, или они становятся трехсотыми.

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