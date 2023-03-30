Актуальную информацию о ситуации по всем направлениям фронта сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 30 марта. 24 Канал анализирует интерактивную карту боевых действий от DeepState

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Эпицентр боевых действий

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты: Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности,

– говорится в сводке Генштаба.

За сутки подразделениями Сил обороны Украины отбили 24 атаки противника на указанных направлениях.

Линия фронта вблизи Белогоровки: карта

Что происходит возле Авдеевки и Бахмута

Российские войска продолжают наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвигались в Южном и Юго-Западном Бахмуте.

В отчете Минобороны Великобритании говорится, что российские войска продолжают наступление на Бахмут в медленном темпе по сравнению с последними неделями.

Обратите внимание! В Бахмуте продолжается наиболее интенсивная фаза боев в городе. ВСУ держат под контролем участок площадью 3 километра квадратных.

Где наступали оккупанты

По данным Генштаба, На протяжении суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов: Орехово-Василевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное на Донетчине.

Что происходит возле Бахмута: карта

Российские воины также продолжают наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк. На опубликованных 29 марта кадрах с геолокацией видно, что российские войска, вероятно, продвинулись к Северу от Водяного и Веселого.

Заметим, что российские войска отчитывались о неустановленных успехах в поселке Первомайское и о попытках наступления в районе населенного пункта Невельское.

Линия фронта вблизи Авдеевки: карта

Где наступали оккупанты

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не достиг.

Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времевка Донецкой области.

Обстрелы прифронтовых поселков Сумской и Харьковской областей

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое.

В Генштабе также отчитались, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск России. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.