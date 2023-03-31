Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Подразделения Сил обороны Украины отразили свыше 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населённые пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового.

Оккупанты наступают на Купянском и Лиманском направлениях: карта

Артиллерийским обстрелам подверглись Двуреченское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздольевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Оккупанты наступают на Марьинку: карта боев

Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

Карта боевых действий на Шахтерском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено.



На территории Беларуси идет боевая подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.



За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильчья, Красное Первое, Тополя.

Силы обороны отработали по врагу

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.