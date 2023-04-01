Актуальную информацию с фронта сообщили в Генштабе ВСУ. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 1 апреля.

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Где наступает противник

Оккупационные войска России продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.

В Генштабе добавляют, что интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Силы обороны держат оборону: смотрите карту

Россия продолжает терроризировать украинское население

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также привлек 6 ударных БпЛА типа "Шахид-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Белорусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России.

На Купянском направлении вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам, что рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки Силы обороны отразили около 20 вражеских атак.

На Шахтерском направлении враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не предпринимал, однако совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

оккупанты выселяют жителей из их домов

После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника, в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Они систематически производят проверку местных жителей, а в отдельных населенных пунктах отключили мобильную связь.

Как отмечают в Генштабе, продолжают фиксироваться случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в своих целях. В частности, в отдельных населенных пунктах Щастинского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих русских оккупационных войск.

Силы обороны "дают на орехи" врагам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: