Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В то же время подразделения ВСУ отбивают атаки врага – только за минувшие сутки у окупантов было более 70 безуспешных попыток наступления.

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Самые ожесточенные бои остаются за окраинами Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Какова ситуация на ключевых направлениях фронта, рассказали в Генштабе ВСУ. По их данным, самые ярые бои сейчас ведутся за окрестностями населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Как выглядит линия фронта на 2 апреля: показываем на карте

Волынь, Полесье, Сиверщина и Слобожанщина – без существенных изменений. В сутки враг обстрелял различные населенные пункты Сумской и Харьковской области.

Вблизи Лимана оккупанты пытались пробиться в окрестностях к югу от Кременной и Верхнекаменского. Однако эти попытки завершились безрезультатно.

На Бахмутском направлении – враги продолжают штурмовать город Бахмут и взять его под свой контроль. В частности, Силы обороны Украины отбили там более 25 атак.

Оккупанты штурмуют Бахмут: смотрите карту

От обстрелов противника пострадали населённые пункты Луганской и Донецкой областей. Среди них Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк, Дружковка, а также Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.

Авдеевское и Марьинское направления – русские войска наступали в окрестностях Новокалиновой, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайска и Марьинки (Донецкая область). Однако все эти попытки потерпели неудачу.

Захватчики атакуют на Авдеевском направлении: смотрите карту

На Шахтерском направлении – захватчики усиленно начали использовать в этом направлении БпЛА, чтобы обстреливать артиллерию. Также огневого поражения понесли следующие населенные пункты: Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка.

Запорожское и Херсонское направления – на территориях этих областей враг не ведет активные наступательные действия. Все свое внимание захватчики сконцентрировали на улучшении оборонных линий и позиций. При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов вблизи линии столкновения.

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ВСУ эффективно уничтожают окупантов и их вооружение

За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 12 авиаударов по позициям личного состава и военной техники противника. Кроме того, защитники сбили 1 беспилотник типа "Орлан-10".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 места концентрации живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 MLRS россиян.