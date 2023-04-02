Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В то же время подразделения ВСУ отбивают атаки врага – только за минувшие сутки у окупантов было более 70 безуспешных попыток наступления.
Читайте также Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине
Самые ожесточенные бои остаются за окраинами Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Какова ситуация на ключевых направлениях фронта, рассказали в Генштабе ВСУ. По их данным, самые ярые бои сейчас ведутся за окрестностями населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Как выглядит линия фронта на 2 апреля: показываем на карте
Волынь, Полесье, Сиверщина и Слобожанщина – без существенных изменений. В сутки враг обстрелял различные населенные пункты Сумской и Харьковской области.
Вблизи Лимана оккупанты пытались пробиться в окрестностях к югу от Кременной и Верхнекаменского. Однако эти попытки завершились безрезультатно.
На Бахмутском направлении – враги продолжают штурмовать город Бахмут и взять его под свой контроль. В частности, Силы обороны Украины отбили там более 25 атак.
Оккупанты штурмуют Бахмут: смотрите карту
От обстрелов противника пострадали населённые пункты Луганской и Донецкой областей. Среди них Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк, Дружковка, а также Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.
Авдеевское и Марьинское направления – русские войска наступали в окрестностях Новокалиновой, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайска и Марьинки (Донецкая область). Однако все эти попытки потерпели неудачу.
Захватчики атакуют на Авдеевском направлении: смотрите карту
На Шахтерском направлении – захватчики усиленно начали использовать в этом направлении БпЛА, чтобы обстреливать артиллерию. Также огневого поражения понесли следующие населенные пункты: Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка.
Запорожское и Херсонское направления – на территориях этих областей враг не ведет активные наступательные действия. Все свое внимание захватчики сконцентрировали на улучшении оборонных линий и позиций. При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов вблизи линии столкновения.
Обратите внимание Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море
ВСУ эффективно уничтожают окупантов и их вооружение
За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 12 авиаударов по позициям личного состава и военной техники противника. Кроме того, защитники сбили 1 беспилотник типа "Орлан-10".
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 места концентрации живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 MLRS россиян.