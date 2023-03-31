Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Назаренко – лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины. По его словам, из-за больших потерь на поле боя у окупантов нет тактики и слаженности.

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Россияне позорят себя

Владимир Назаренко объяснил, что ситуация в Бахмуте достаточно напряженная. Уже с 1 января этого года враг начал использовать на поле боя не только наемников ЧВК "Вагнера".

По его словам, главный военный преступник уже опозорился на весь мир.

"Сам же не выполнил свой дедлайн захватить Бахмут до Нового года. Он в принципе уже и до конца марта не смог его захватить", – подчеркнул он.

По его мнению, именно поэтому с 1 января Владимир Путин был вынужден дать подкрепление почти полностью уничтоженным подразделениям.

На самом деле они ограничились тем, что даже не могут нормально продвинуться и показать какую-то эффективность, к счастью для Украины,

– рассказал Назаренко.

Защитник отметил, что в настоящее время в Бахмуте совсем не сформированы части.

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У врага нет сил для борьбы

Владимир Назаренко обратил внимание, что под Бахмут российское войско бросает все остатки боеспособных резервов.

"С появлением новых подразделений меняется тактика, способы коммуникации", – отметил он.

По его словам, ежедневно ВСУ уничтожает тысячу одноразовых дешевых солдат российского войска.

Это значит, что очень много подразделений, которые они готовили, восстанавливали после поражений под Херсоном, Харьковом, в Киевской области для того, чтобы использовать на весеннем наступлении, сейчас используют под Бахмутом,

– объяснил он.

Украинский защитник отметил, что в среднем одна часть российского войска живет больше недели.

"20–30 убитых солдат для роты в одном бою за день или даже за несколько дней – это тоже потеря боеспособности. У них очень большая ротация их частей из-за того, что ежедневно выводится из боеспособности до нескольких батальонов", – убежден он.

Назаренко сообщил, что постоянно проводя ротацию, россияне очень сильно истощают свои резервы. Единственные попытки окупантов, которые наблюдаются сейчас, это прибегать к непрерывным мясным атакам.

Они присылают следующую группу или последующих бойцов и пытаются делать такой конвейер,

– добавил он.

Впрочем, эффективности таких действий мало.

Ситуация в Бахмуте: главное