Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке.

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В России заканчивается человеческий ресурс для штурма

Генерал-полковник отметил, что на некоторых участках враг заметно нервничает, ведь время играет против них. Кроме того, он подчеркнул, что человеческого ресурса для штурмов украинских позиций остается меньше.

Слаженность действий и устойчивость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы,

– заявил Сырский.

Отдельно Сырский отметил работу ПВО Сухопутных войск на Бахмутском направлении. В частности, силы ПВО выполняют боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и баражирующими боеприпасами.

"Хочу отметить слаженные действия зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10", которые за эту неделю суммарно уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зал", – сказал генерал-полковник.

Сырский показал работу ПВО Сухопутных войск на Бахмутском направлении: видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ добавил, что наши воины в условиях постоянного влияния артиллерии противника научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать.

"Помимо этого ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа "ланцет", – резюмировал Сырский.

Потери России не оправдывают цель

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что бои за Бахмут оказались самыми дорогими для оккупационных войск

Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения,

– отметила она.

По словам Маляр, потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки во вред себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", – резюмировала замглавы Минобороны.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении