Об этом говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании за 29 марта. Сообщается, что бои в Бахмуте продолжаются, хотя количество российских атак уменьшилось по сравнению с последними неделями.

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Число российских атак на Бахмут уменьшилось

В разведке подчеркивают, что одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" с дороги 0506 года.

"Эта второстепенная сельская дорога стала критически важной линией поставок для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от трассы", – говорится в сообщении.

Дорога 0506 пролегает из Часового Яра через Хромово: показываем на карте

В разведке напоминают, что 26 марта российские пропагандисты заявили, что ЧВК "Вагнера" якобы взяла под полный контроль заводской комплекс "АЗОМ" к северу от центра Бахмута.

Поскольку "Вагнер" подтвердил, что отпустил по меньшей мере 5000 боевиков, набранных из заключенных, нехватка личного состава, вероятно, препятствует российским наступательным усилиям в этом секторе,

– указывают в Минобороны Британии.

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