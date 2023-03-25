Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 25 марта. В разведке связывают остановку наступления со значимым истощением русских сил.

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Россия, вероятно, сместила оперативный фокус на Авдеевку

В то же время в разведке Британии утверждают, что Украина также понесла потери во время обороны города.

Ситуация в России также, вероятно, усугубилась из-за напряженности в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнера", предоставляющей войска в этом секторе,

– говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, южнее Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.

"Это свидетельствует о всеобщем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов ее попыток провести общее наступление с января 2023 года", – сообщили в Минобороны.

Залужный заявил о стабилизации ситуации под Бахмутом