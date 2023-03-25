Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 25 марта. В разведке связывают остановку наступления со значимым истощением русских сил.
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Россия, вероятно, сместила оперативный фокус на Авдеевку
В то же время в разведке Британии утверждают, что Украина также понесла потери во время обороны города.
Ситуация в России также, вероятно, усугубилась из-за напряженности в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнера", предоставляющей войска в этом секторе,
– говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, южнее Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.
"Это свидетельствует о всеобщем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов ее попыток провести общее наступление с января 2023 года", – сообщили в Минобороны.
Залужный заявил о стабилизации ситуации под Бахмутом
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.
- Залужный проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. В частности, на Бахмутском направлении, по словам Залужного, наиболее сложно.
- В то же время он сообщил, что благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать.
- Как известно, основной силой оккупантов на Бахмутском направлении являются именно вагнеровцы. Глава наемников Евгений Пригожин уже анонсировал вывод своих наемников из Украины.
- Также командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что русские наемники под Бахмутом выдыхаются, понеся потери.
- Поэтому, как говорит Сырский, скоро Силы обороны Украины воспользуются этой возможностью.
- В Генштабе ВСУ утром 25 марта сообщили, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.
- За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.