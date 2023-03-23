Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после того, как российскому военному руководству удалось сократить основные поставки людей и боеприпасов. Об этом Bloomberg пишет, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

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Пригожин меняет акцент на Африку

Пригожин, которого в Кремле рассматривают как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать рекрутов в тюрьмах, являющихся его основным источником, и лишили поставок боеприпасов.

Войска "Вагнера", несмотря на месяцы попыток и бешеные потери, до сих пор не смогли взять свою главную цель – Бахмут. Теперь Пригожин намерен переключить внимание на Африку.

После недель публичных жалоб на то, что оккупантов не обеспечивают жизненно необходимыми снарядами и другими припасами, Пригожин признал, что после завершения битвы за Бахмут "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои силы".

Недавно он заявил, что "Вагнер" захватил село в этом районе, но не упомянул, что по последней переписи его население составляло всего два человека.

Пока нет никаких признаков того, что Пригожин перебросит войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции в Африке, вероятно, привлекут его внимание в будущем, поскольку ситуация в Украине стала сложнее для его сил.

Вагнеровцы – основная сила оккупантов на Бахмутском направлении